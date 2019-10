Parádní podívaná před skvělou kulisou. Jeden tým naprosto spokojený, druhý zuřil. Tak nějak by se dalo jednoduše shrnout derby mezi prvním týmem Krajského přeboru Bílovcem a druhým Fulnekem. Šťastnější byl nakonec Bílovec, který vyhrál 2:1.

První půle ale patřila domácím, kteří ji díky brance Pavla Zagola vyhráli 1:0.

„Fulnek byl v prvním poločase lepší,“ musel uznat i trenér Bílovce Peter Šloff.

Ve druhém poločasu ale domácí Fulnek svůj kvalitní výkon neudržel, Bílovci se povedlo skóre otočit, a to dvěma brankami během tří minut. Prosadil se nejprve Martin Pěla a hned po něm Pavel Střelec. „Je škoda, že jsme si nechali dát první gól a hned vzápětí druhý. To zápas rozhodlo, pak už jsme na to ani neměli hlavou, dostat se do nějaké vyložené šance,“ povzdechl si po zápase hrající trenér Fulneku Michal Kovář.

Cestu na zápas si našlo fantastických 517 platících diváků, na Krajský přebor nebývale vysoký počet. „Kulisa byla parádní,“ shodli se oba trenéři.

Závěr zápasu se nesl v hodně nervózním duchu, domácí hráči nesli některá rozhodnutí sudího hodně nelibě. Po utkání to vyústilo ve velké protesty a dodatečnou červenou kartu pro Pavla Zagola.

Bílovec má už dvě kola před koncem podzimní části jistotu, že přezimuje na prvním místě, Fulnek klesl díky horšímu skóre na třetí místo za Břidličnou.

FULNEK – BÍLOVEC 2:1 (0:1).

Branky: 18. P. Zagol – 60. Pěla, 62. Střelec.

Rozhodčí: Šabacký – Slaný, Wawrzyk.

ŽK: Seidler, Špitalík, L. Stratil, P. Zagol, Rybařík, J. Černín – T. Socha, L. Černín.

ČK: P. Zagol (po skončení).

Diváci: 517.

Fulnek: Rozsypal – Špitalík, M. Zagol (82. J. Stratil), Seidler (77. Mráz), L. Stratil – P. Zagol, J. Černín, Kovář (77. Houfek), Maléř – Ďurica, Rybařík (86. Vašina). Trenér: Kovář.

Bílovec: Nykš – Mikuš, Dresler, Bednář – Cverna, Melecký, L. Černín, Pěla, Limanovský – M. Socha, Střelec. Trenér: Šloff.