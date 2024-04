Pávi si hned v první minutě dostali do velké šance. Urban ji ale zahodil. „Byla to velká tutovka, kdybychom ji proměnili, utkání by se vyvíjelo jinak,“ podotkl hostující kouč. Diváci poté viděli dobývání domácí branky. „Soupeř hru kouskoval, nechtěl hrát fotbal, což nám dělalo problémy. Navíc naše pokusy o centrované míče dobře sbíral gólman Andrejko,“ podotkl Jiří Halamíček. V nastavení první půle se přišlo pro favorita vysvobození. Po standardní situaci se prosadil hlavou Kovařík. „Gól do šatny byl pro nás důležitý,“ vydechl si trenér Petřvaldu.

Ve druhém poločasu se z úhlu prosadil Kovařík a upravil na konečných 0:2. „Za vítězství jsme rádi. Náš výkon ale žádnou hitparádou nebyl,“ zakončil Jiří Halamíček.

Heřmanice – Petřvald na Moravě 0:2 (0:1)

Branky: 45.+1. a 88. Kovařík. Rozhodčí: Slaný – Herda, Godfryd. ŽK: Horvát, Rác – Ciesarik, Taraba. Diváci: 108.

Petřvald: Ognjanov – Taraba, Švec, Matyska (46. Buryan), Ciesarik – Dujsík (84. Barkov), Celba, Vengřinek, Macíček – Urban (70. Bernatský), Kovařík (89. J. Plešek). Trenér: Jiří Halamíček.