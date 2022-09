„Na to, že nám kvůli zraněním a práci chybělo šest hráčů základní sestavy, jsme začali výborně. Dokonce jsme se dostali do dvou stoprocentních gólových šancí, které jsme ale neproměnili. Přesto jsme pak dali na 1:0,“ vrátil se k průběhu duelu hrající trenér Jistebníku Petr Moučka.

„Když to hoří a je nás málo, tak se tam musím postavit a nějakým způsobem to odehrát,“ vysvětil kouč svůj pobyt na trávníku, kde mu domácí hráč v první půli přivodil zranění. „V 65. minutě už to nešlo, musel jsem střídat a trošku přeskupit sestavu,“ objasnil Petr Moučka svůj odchod ze hřiště.

„Pak nám nám postupně docházely síly, přestali jsme stíhat a soupeř nás začal přehrávat. Vyrovnal na 1:1, my si ještě vytvořili dvě šance, ale už jsme je nedokázali proměnit a celý zápas přišel vniveč. Prohrát jsme si tam nezasloužili,“ zklamaně poznamenal trenér Jistebníku.

V současném ročníku I.A třídy se tým z vítězství radoval jen ve 3. kole s Hradcem nad Moravicí (4:2). „Nepočítám Ludgeřovice, ale prohráváme zápasy o gól, to bychom za normálního stavu nemuseli, ale pořád nám někdo chybí,“ konstatoval.

„Věřím ale, že se to zlomí, i když teď hrajeme se silnou trojkou Krásné Pole, Stará Bělá a Kravaře. Bojovat budeme s každým, nic jiného nám nezbývá, jsme na tom špatně. Z minulých dvou sezon jsme na to ale zvyklí, taky jsme se motali na chvostu a pak to nějak uhráli,“ připomenul minulé ročníky soutěže.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.A třída

I.A třída, skupina A - 6. kolo:

Viktorie Chlebičov - TJ ISMM Jistebník 2:1 (0:1)

Branky: 69. a 75. Černohorský - 28. Tilscher. Rozhodčí: Hrňa - Žáček, Galvas. ŽK: Ogon, Šimák.

Jistebník: Malý - Pěchovič, Šimák, Dub, Ogon, Tilscher, Moučka (63.Besta), Nykš, Rašek, Štandl, Pietras. Trenér: Petr Moučka.