„Roky v Libhošti se mi určitě nesmazatelně vryly do paměti. Po přestupu z Mořkova v létě 2007 jsem už ani nečekal, že na sklonku kariéry tady poznám sestup a po čase opět dramatický postup do současné I.A třídy, nebo že vyhraju krajský pohár. Jsem nesmírně rád za to, že končím aktivní hráčskou kariéru právě v Libhošti, kde současně i s rodinnou bydlím. Bylo mi ctí se loučit před plnou tribunou a skvělými domácími fanoušky,“ řekl dojatý „Eki“ Pavel Eckelsberger, dlouholetá opora zadních řad Libhoště, jehož barvy v dresu s číslem 3 hájil patnáct let.

I.A třída, skupina B - závěrečné 14. kolo:

FC Libhošť - TJ ISMM Jistebník 4:2 (1:2)

Branky: 19., 69 a 73. Hajník, 65. P. Čapka, - 15. Tilscher, 40. z pen. M. Moučka. Rozhodčí: Žáček - Kyselý, Hrdina. ŽK: P. Čapka, Hajník, Melčák - Štandl, Taraba. Diváci: 177.

Libhošť: Mička - Symerský, Eckelsberger (19. Sobotík), Melčák, Bartoň, Hajník, J. Čapka (46. Hradečný), Velart, Polášek (73. O. Hanzelka), L. Hanzelka (46. Turský), P. Čapka (84. Smolarčík). Trenér: Luděk Odstrčilík.

Jistebník: Krayzel (66. Kubík) - Vavroš, Veselý (46. Jalůvka), Šimko, Coufal, Raška, Tilscher (83. Taraba), M. Moučka (46. Pietras), P. Moučka (52. Pasker), Štandl, Rašek. Trenér: Ivo Müller.