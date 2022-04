„Zažili jsme opět bláznivý zápas. My jsme hráli a soupeř nám dal do poločasu dvě branky,“ nevěřícně kroutil hlavou libhošťský kanonýr Patrik Čapka s tím, že během pauzy to řešili v kabině. „Řekli jsme si, že musíme více střílet a zakončovat na soupeřovu branku, něco tam musí spadnout,“ prozradil dvougólový střelec.