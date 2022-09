„Chyběl nám pohyb a nedařilo se nám překonat obranný blok hostů. Soupeř hrál dost agresivně a tvrdě. Ddostal se do několika šancí, při kterých nás podržel brankář,“ konstatoval domácí kouč.

Dva hattricky v zápase? To jsem nikdy nedal, říká šestigólový Hajník z Libhoště

Po přestávce se už obraz hry trochu změnil. „Zlepšili jsme pohyb a dostávali se do šancí. Měli jsme několik tutovek, ale vždy nám chyběl kousek, abychom překonali brankáře hostů. Druhý gól do naší sítě rozhodl a v závěru jsme stačili jen snížit,“ dodal trenér poté, co hosté po střele Jana Mandičáka v 71. minutě vedli 2:0. O čestný úspěch domácích se těsně před koncem postaral Přemysl Hajník.

OBRAZEM: Derby jako řemen. V okrese vládne Stonava, porazila i Albrechtice

Závěr zápasu byl hodně dramatický ze strany hostů, kteří v poslední minutě a nastavení viděli hned čtyři žluté karty. „Bohužel jsme dnes nedali góly, což rozhodlo utkání,“ neskrýval zklamání trenér Luděk Odstrčilík po první domácí prohře Libhoště v této sezoně. Po ní tým, který má k dobru duel se Starým Městem, klesl v tabulce z 2. na 6. místo.

Horní Suché se rozsypala sestava. Kdo byl, ten hrál, i dva dorostenci, řekl kouč

I.A třída, skupina B - 5. kolo:

FC Libhošť - TJ Dobratice 1:2 (0:1)

Branky: 86. Hajník - 20. Causidis, 71. Mandičak. Rozhodčí: Písečný - Kaszper, Stankov. ŽK: Čapka, Symerský - Lýsek, Bocek, Causidis, Skotnica, Pařenica. Diváci: 197.

Libhošť: Mička - Symerský, Vavřík, Melčák, Velart, Hebelka (26. Hradečný), Turský, Polášek (75. O. Hanzelka), Hajník, Čapka, Smolarčík. Trenér: Luděk Odstrčilík.