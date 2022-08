„Nevím, jestli jsme neměli přijet do Suché o dva dny dříve, protože svým bojácným přístupem jsme doslova promarnili první poločas,“ hodnotil zápas trenér Tiché Daniel Kula pro web klubu. „Domácí měli v této části hry větší držení míče, ale především na své polovině. Pod nějaký souvislý tlak nás nedostali, my jsme díky nervozitě nedokázali v ofenzivě nic dotáhnout do finální fáze. Při standardkách nám zase chybělo štěstíčko,“ konstatoval kouč.