Adrenalin u obou týmů stoupal, v 65. minutě neudržel nervy na uzdě libhošťský Jan Smolarčík - za bezohledné kopnutí soupeře v boji o míč dostal žlutou kartu. Přiběhl k němu kapitán hostů Marek Kohut a strčil do něj oběma rukama. I on vyfasoval za nesportovní chování žlutou. Smolarčík si to ale nenechal líbit, v přerušené chytil Kohuta pod krkem a hodil s ním o zem. Sudí jeho zápasnický chvat odměnil červenou kartou. Stranou nezůstal brankář Lučiny Jan Filipec, který za strčení rukama do Smolarčíka viděl žlutou.

Pak přišla šance oslabených domácích, ale Přemysl Hajník v 73. minutě penaltu neproměnil. Vyrovnat se jim podařilo až o šest minut později z dorážky Lukáše Hanzelky. Na trávníku se potom srovnal i stav fotbalistů, když po druhé žluté kartě za bezohledné podražení soupeře z boku při souboji o míč musel tým hostů opustit Jakub Myšinský. Na remíze 2:2 už se ale nic nezměnilo.

„Nedokázali jsme výsledkově a hlavně střelecky navázat na zimní přípravná utkání, což nás mrzí. Domácí utkání bychom neměli ztrácet s týmem ze spodních pater tabulky. Tyto body nám mohou chybět, zvlášť když jsme na podzim Lučině nasázeli pět branek a žádnou neobdrželi. Naším cílem je v jarní části uhrát více potřebných bodů tak, abychom mohli hrát klidný střed tabulky,“ řekl po utkání libhošťský trenér Luděk Odstrčilík.

I.A třída, skupina B - 15. kolo:

FC Libhošť - Finstal Lučina 2:2 (1:2)

Branky: 13. a 79. Hanzelka - 5. a 13. (obě z pok. kopů) Blahut. Rozhodčí: Jantoš - Banot, Novák. ŽK: Dubec, Sobotík, Hanzelka, Smolarčík, Melčák, Čapka - Myšinský, Kohut, Filipec, Krčmárik. ČK: 65. Smolarčík - 80. Myšinský. Diváci: 90.

FC Libhošť: Dubec - Symerský, Sobotík (75. Turský), Hradečný, Smolarčík, Melčák, Hanzelka, Hajník, Velart, Polášek, Čapka. Trenér: Luděk Odstrčilík.