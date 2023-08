Změny v hráčském kádru hlásí účastník krajského přeboru z Jakubčovic nad Odrou. Klub z druholigovou minulostí získal vedle Martina Zagola další velkou posilu. Jedná se o záložníka Martina Raszyka, který v loňské sezoně oblékal dres divizního Bílovce.

Jakubčovice hlásí změny v kádru. | Foto: Tatran Jakubčovice nad Odrou

Dvaatřicetiletý Martin Raszyk patří mezi zkušené fotbalisty. S fotbalem začínal v Tísku, prošel si ale i Jihlavou, brněnskou Zbrojovkou, Pustou Polomí a Orlovu. Hrával také v Německu, kde nastupoval za TSV Künzell, SV 1910 Neuhof a SG Bad Soden. „Martin je zkušeným fotbalistou. Hrával ve vyšších soutěžích. Určitě bude pro náš tým velkým přínosem,“ řekl hrající manažer Jakubčovic Kamil Molnár.

Petřvald posílil kádr, vylepšuje zázemí a chce se rvát o postup

Další posilou Tatranu se stal Martin Pražák. Devětadvacetiletý odchovanec Budišova na Budišovkou je využitelný na kraji zálohy. Zajímavostí je, že dres Jakubčovic oblékal v minulosti jeho mladší bratr Filip, který momentálně kope za divizní Bruntál. Z Vítkova přichází do Tatranu devatenáctiletý krajní záložník Adam Faldýn. Posledním nováčkem je univerzál Tomáš Dobeš. Šestadvacetiletý fotbalista už za Jakubčovice v minulosti hrával. Odchovanec Kelče si prošel Hranicemi, Všechovicemi, Bělotínem, Bílovcem, Velkou Bíteší a Albrechticemi. „Tomáš si dal od fotbalu pauzu. Nyní se vrací. U nás chce restartovat svou kariéru,“ poznamenal Kamil Molnár.

Další přestup čeká na Martina Zagola, a to v sobotu do stavu manželského. Jakubčovice do letošní sezony vstoupí nedělním domácím zápasem s Oldřišovem. Ten má výkop v 17 hodin.