/FOTOGALERIE/ Zápas, který se musel líbit, byl k vidění v Petřvaldu na Moravě. Domácí Pávi hostili Jakubčovický Tatran. Jeden z velkých favoritů na postup nakonec po velkém boji Jakubčovice porazil 4:2, když vítěznou branku vstřelil tři minuty před koncem Celba z pokutového kopu.

Petřvald - Jakubčovice 4:2. | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

Na lavičce Petřvaldu se objevila i čerstvá posila z Hlubiny, a to Jiří Hommes. Na první gól se čekalo pouze pět minut. K míči se dostal Urban a střelou k tyči otevřel skóre. Petřvald se dostal do pohody a během chvilky si vypracoval několik šancí. „Kluci hráli s chutí. Musím říci, že šance to byly velké. Hosty podržel ale gólman Buček,“ řekl domácí kouč Jiří Halamíček. „Měli jsme slabší začátek, rychle jsme inkasovali. Moc nám nefungoval střed hřiště,“ přiznal David Molnár, trenér Jakubčovic. Tatran se začal s přibývajícími minutami dostávat do hry. „Měli jsme chvílemi i více ze hry,“ podotkl Molnár. „My jsme se dostali do menšího útlumu a Jakubčovice vyrovnaly,“ posteskl si Jiří Halamíček. Petr Ďurica s Pavlem Zagolem přinutili Tarabu k chybě. Zmocnili se míče a druhý jmenovaný vyrovnal.

Zajímavý fotbal pokračoval i po přestávce. V 55. minutě poslal do vápna nebezpečný centr Radek Huvar. Míč se nakonec po odrazu dostal k Celbovi, který ho z pěti metrů dostal do sítě – 2:1. „Chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Zvýšili jsme aktivitu a hrozili z brejků,“ poznamenal David Molnár. V 72. minutě utekl po lajně Pražák, odcentroval na Pavla Zagola a ten vyrovnal. Když už to vypadalo, že se budou body dělit, udeřili domácí. Sudí viděl faul ve vápně a pískl penaltu, kterou Celba proměnil. V závěru pak na konečných 4:2 upravil z brejku Kovařík, kterému nahrál Hommes. „Musím říci, že to bylo těžké utkání. Jakubčovice hrály velmi dobře, musím je pochválit,“ podotkl domácí stratég Jiří Halamíček a dodal: „Hrál se velmi dobrý fotbal, který se musel líbit.“

Na hostující straně bylo nakonec vidět zklamání. „Zápasu by slušela spíše remíza. Nezasloužili jsme si prohrát,“ zakončil David Molnár.

Petřvald na Moravě – Jakubčovice 4:2 (1:1)

Branky: 5. Urban, 55. a 87. (penalta) Celba, 90. Kovařík – 42. a 72. P. Zagol. Rozhodčí: Slaný – Levinger, Priesol. ŽK: Dujsík, R. Huvar – Černín, Moravec, Murín. ČK: 86. Moravec. Diváci: 100.

Petřvald: Ognjanov – R. Huvar (82. Buryan), Švec, Taraba, Ciesarík – Dujsík (73. Hommes), Vengřinek, Urban (62. Bernatský), Macíček – Celba, Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.

Jakubčovice nad Odrou: Buček – Moravec, Černín, M. Zagol, Sommer – Pražák, Murín, Schreier (84. K. Molnár), Staff – P. Zagol, Ďurica. Trenér: David Molnár.