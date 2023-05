BOLATICE – KOBEŘICE 2:2 (0:1)

Branky: 77. Maršák, 90+2. Šamárek – 26. a 67. Šimeček. Diváci: 350.

Tomáš Kretek (trenér Bolatic): „Pro nás je to vydřený bod, který bereme všemi deseti. Soupeř byl fotbalovější, vypracoval si daleko více šancí, my jsme se ale nevzdali, bojovali až do konce a byli za to odměněni. Po gólu na 0:2, který padl opět po pěkné akci Kobeřic do prázdné branky, přečkali kluci ještě jednu tutovku a chytili druhou mízu. Naději vykřesal Maršák, bod vystřelil v nastaveném čase Šamárek. A atmosféra? Platících diváků bylo 350, celkem klidně i 500. Bylo to jedním slovem perfektní.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Derby utkání před skvělou návštěvou jsme měli zvládnout a vyhrát ho. Bohužel jsme neudrželi vedení 2:0, domácí snížili a v poslední minutě srovnali na konečných 2:2. Mrzí nás to, ale takový je fotbal. Měli jsme tam při tom dvougólovém vedení jednu opravdu stoprocentní šanci, kdy jsme šli sami na gólmana, mohli jsme dát na 3:0 a bylo definitivně hotovo. Bohužel jsme to neproměnili. Co říkám k atmosféře? Tyhle derby zápasy mám rád, snad si ho všichni užili.“