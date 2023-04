„Pro nás je to samozřejmě ztráta. Ještě teď kroutíme hlavami, co všechno jsme nedokázali proměnit. Opravdu jsme si vytvořili plno šancí, hlavně do stavu 0:2 a toho jejich vyloučení. Gólman Orlové Tonda Buček byl opravdu skvělý, chytal jako zamlada v Baníku, zneškodnil nám i penaltu po té červené,“ řekl Deníku trenér Jakubčovic Pavel Kunc.