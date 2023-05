ŘEPIŠTĚ – VŘESINA 2:1 (1:0)

Branky: 39 z pen. Byrtus, 46. Jurča – 89. Kozelský. Diváci: 96.

Pavel Zavadil (trenér Řepiště): „Nezačali jsme tak dobře jako v minulých dvou zápasech. Měli jsme problém s přesností a zbytečně jsme některé míče vyhazovali ven. Postupem času jsme se do toho ale dostali a dali jsme dva góly. Soupeř ještě v závěru snížil, měl tam nějaké další závary, ale dohráli jsme to a máme důležité tři body.“

Tomáš Kaventa (trenér Vřesiny): „Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce se podle mě hrál zbytečně vyhrocený zápas. Do jaké míry za to může trojice rozhodčích je asi na zvážení každého zvlášť. Průběh zápasu rozhodně neodpovídal tomu, že se utkaly dva týmy, které mají v tabulce úplně jiné starosti. Domácí si v prvním poločase vytvořili pár šancí, ale do vedení se dostali až ke konci poločasu po velmi sporně nařízené penaltě. Bohužel pro nás přidali druhý gól hned po patnácti vteřinách začátku druhého poločasu, kde jsme trestuhodně zaspali. V průběhu druhého poločasu už proběhly pouhé náznaky šancí. Ke konci zápasu měl být dle mého názoru vyloučen hráč domácích. Zajímalo by mě, kam se díval pomezní, protože se ten souboj odehrál v jeho těsné blízkosti, ale on tam bohužel byl po celou dobu pouze do počtu. V závěru se nám ještě po rohu podařilo snížit na 2:1 a nebýt upísknutí hlavního rozhodčího, mohli jsme jít do přečíslení tři na jednoho. Kdoví, jak by tato situace dopadla. Každopádně bych chtěl kluky pochválit za výkon, máme rozhodně na čem stavět. Ještě bych rád dodal, že nervozita se projevovala také na lavičce domácích, když se například jejich vedoucí mužstva při autovém vhazování postavil našemu hráči do cesty a znemožnil mu rozehrát. Nebo když majitel domácího klubu po utkání u šaten na naše hráče pořvával, že by měli konečně začít hrát fotbal a nedělat jen ostudu. Chápu, že těsné vítězství s týmem bojujícím o záchranu je málo. A tak už nyní přeji Řepišti hodně štěstí v divizi a musím se mu smát. Na závěr dávám za pravdu trenérovi Oldřišova, že se tam opravdu těžko boduje, ať předvedete sebelepší výkon.“