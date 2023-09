S velkým přehledem zvládli fotbalisté Petřvaldu zápas v Dolním Benešově. Už od prvních minut měli jasně navrch. Brzy dali dva góly a nakonec vyhráli 5:0. Hostující kouč Jiří Halamíček ve druhém poločase nasadil do hry i novou posilu, a to Marka Handlíře.

Petřvald si v Dolním Benešově otevřel střelnici. | Foto: FK Petřvald na Moravě

Petřvald šel do vedení už ve 3. minutě. Švec vyvezl balón, křížnou přihrávkou našel Dujsíka, který běžel sám na Simkaniče a nedal mu šanci. O osm minut později už to bylo 0:2. Po narážečce dal uklidil balon k tyči Buryan. Hosté byli při chuti. Zpoza šestnáctky se do míče opřel Urban a bylo to 0:3.

Petřvaldští byli aktivní i po přestávce. V 64. minutě si pohrál s obranou Kovařík – 0:4. V poslední minutě zahodil velkou tutovku Handlíř, odražený míč se ale dostal k Tarabovi a ten upravil na konečných 0:5. „Čekal jsem, že nás Dolní Benešov prověří více. Po celé utkání jsme byli lepším týmem, domácí celek jsme k ničemu nepustili. Jsem rád, že se konečně trefil Dujsík,“ řekl kouč Petřvaldu Jiří Halamíček. „Dobrý výkon podal Buryan,“ dodal trenér.

V 72. minutě naskočil v petřvaldském dresu Marek Handlíř. „Chtěli jsme tým ještě posílit. Marek k nám přišel z Polanky, loňskou sezonu strávil v divizním Krnově,“ řekl k nové akvizici Jiří Halamíček.

Dolní Benešov – Petřvald na Moravě 0:5 (0:3)

Branky: 3. Dujsík, 11. Buryan, 32. Urban, 64. Kovařík, 90. Taraba. Rozhodčí: Macrineanu – Láryš, Minich. ŽK: Moravec, Osvěčík. Diváci: 102.

Dolní Benešov: Simkanič – Hluchník (35. Samson), Moravec, Labuda, Kaluža (35. V. Baránek) – Svoboda (74. Komárek), Skroch, Herich (63. Glogar), Osvěčík, Gajdečka – Vala (74. Husovský). Trenér: Dušan Harazim.

Petřvald na Moravě: Ognjanov– Buryan, Švec, Taraba, Ciesarík – Macíček (68. Bernatský), Vengřinek, Urban (58. Gryc), Dujsík (74. Handlíř) – Celba (68. Vrzal), Kovařík (74. R. Huvar). Trenér: Jiří Halamíček.