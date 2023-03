„Jsme rádi za takový vstup do jara. Vyšel nám začátek zápasu, z první střely jsme šli do vedení. Do patnácté minuty to bylo 3:0. Co víc si přát? Paráda,“ řekl na úvod trenér Jakubčovic Pavel Kunc.

„Ve druhém poločase se Bolatice zvedly, místy nás přehrávaly, naštěstí jsme to vedení udrželi a v posledních dvaceti minutách definitivně odskočili,“ pochvaloval si kouč Jakubčovic. „Tahle výhra je pro nás všechny důležitá. Chtěli bychom se totiž během jara dostat do vyšších pater tabulky. Snad se nám to podaří,“ dodal Pavel Kunc.

„Je to pro nás všechny velký šok. Start jara jsme si představovali úplně jinak,“ kroutil hlavou trenér Bolatic Tomáš Kretek. „V prvních patnácti minutách to byl od nás zkrat. Od stavu 3:0 už nebylo o co hrát. Kluci udělali fatální chyby,“ zlobil se kouč Bolatic.

„Ve druhém poločase se kluci ještě kousli, měli jsme velkou šanci a mohli snížit na 3:1. Místo toho to bylo po naší další chybě 4:0 a hotovo. Domácím zápas sedl, dali výstavní góly. Dvakrát trefili šibenici. My se z toho musíme oklepat,“ uzavřel Tomáš Kretek.

Krajský přebor – 30. kolo (sobota 18. 3. 2023):

Jakubčovice – Bolatice 7:0 (3:0)

Branky: 13., 70. a 76. Ďurica, 8. a 85. Zagol, 15. Murin, 81. z pen. Vavroš. Rozhodčí: Podracký – Kolarský, Švec. ŽK: Zagol – Oberherr, A. Baránek, Boček, Maršák. Diváci: 85.

Jakubčovice: Náhlík – Sommer, Malina, D. Palla (70. Černín), Vavroš, Murin (60. Staff), Molnár (69. Rajskup), Ďurica, M. Palla, Zagol, Moravec. Trenér: Kunc.

Bolatice: Tomíček – Oberherr (75. Mac), D. Sikora (75. Maršák), V. Baránek (81. M. Sikora), A. Baránek, Šula, Skroch (46. Ševčík), Šamárek, Gaida, Hluchník, Boček (66. Plaček). Trenér: Kretek.