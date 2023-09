/FOTOGALERIE/ Fotbalisté jakubčovického Tatranu se rozjeli. Na konto si připsali třetí výhru v řadě, když na domácím trávníku porazili Brušperk 2:0. Znovu se mezi střelce zapsal kanonýr Petr Ďurica, který se trefil už po desáté v sezoně.

Jakubčovice - Brušperk 2:0. | Foto: Spolek fotbal Brušperk

„Vzhledem k tomu, že u hlavního hřiště stavíme plot, byli jsme nuceni hrát na spodní ploše, která je větší,“ začal s pozápasovým hodnocením jeden z jakubčovických trenérů Aleš Pavelka. „První poločas byl vyrovnaný. Nám skvěle vyšel jeho závěr,“ podotkl domácí kouč. Petr Ďurica vybídl ke skórování Pavla Zagola a ten uklidil balon do opuštěné branky – 1:0.

„Po přestávce nás Brušperk přitlačil, měl šance. Nás ale v kritických momentech podržel brankář Buček,“ poznamenal Aleš Pavelka. Jakubčovice hrály na brejky. Po jednom z nich běžel z pravé strany na gólmana Sztefku Ďurica, hostující strážce svatyně ho ale vychytal. Další možnost měl Pražák, v rohodujícím okamžiku ho brušperští hráči obrali o míč. Tři minuty před koncem vysunul Pavel Zagol a Petra Ďuricu a ten pečetil výhru Tatranu. „Brušperk byl ve druhém poločase lepším týmem, více běhavější. My jsme ale zápas zvládli. Máme tři body a do Petřvaldu můžeme vyrazit dobře naladěni. Hrajeme u favorita soutěže, kde nemáme co ztratit,“ zakončil trenér Tatranu Jakubčovice.

Jakubčovice – Brušperk 2:0 (1:0)

Branky: 43. P. Zagol, 87. Ďurica. Rozhodčí: Takáč – Kolarský, Pasterčák. ŽK: Staff, Schreier – Šilák, Kutáč. Diváci: 100.

Jakubčovice: Buček – Sommer, Malina, M. Zagol, Moravec – Staff, Schreier (94. Delin), Raszyk (83. Šťastný), Pražák (66. Faldýn) – P. Zagol, Ďurica. Trenér: Aleš Pavelka.