Oba kohouti vyfasovali od hlavního rozhodčího Svobody červené karty za vzájemnou facku. Tedy podle názoru sudího. „Hrubé nesportovní chování. Prudké udeření soupeře otevřenou dlaní do obličeje v přerušené hře,“ stojí v zápise o utkání.

Jakubčovice vynuloval Buček. Chytal jako zamlada v Baníku, uznal trenér Kunc

„První poločas byl vyrovnaný. Úvodní šanci jsme měli my, bohužel jsme ji neproměnili a naopak po individuální chybě sami inkasovali. Celkově do přestávky žádné extra příležitosti k vidění nebyly,“ začal hodnotit duel trenér Jakubčovic Pavel Kunc.

„Po přestávce domácí dvěma slepenými góly rozhodli. Trochu nás rozhodilo poločasové nucené střídání Moravce, který si natáhl sval. Zase jsme prohráli 0:3, tentokrát s kvalitnějším soupeřem, těch šancí proti němu jsme moc neměli,“ vykládal kouč Tatranu.

„Momentálně máme kopačky naopak. Když se hodí vystřelit, tak přihráváme. A naopak. Co řeknu k těm červeným kartám? Bylo to mimo hlavní dění, co jsem ale stihl vidět, tak nešlo o nic hrozného, rozhodčí to mohl klidně vyřešit žlutými kartami,“ dodal Pavel Kunc.

Krajský přebor – 18. kolo (sobota 1. 4. 2023):

Český Těšín – Jakubčovice 3:0 (1:0)

Branky: 14. Slowiaczek, 52. L. Maceček, 55. Urban. Rozhodčí: Svoboda – Banot, Jurygáček. ŽK: Urban – Zagol, Malina, Moravec, Murin. ČK: 86. Urban – 86. Petr. Diváci: 50.

Jakubčovice: Z. Buček – Sommer (72. Staff), Malina, D. Palla, Vavroš (61. Murin), Molnár (61. Schreier), Ďurica (72. Petr), M. Palla, Rajskup, Zagol, Moravec (46. Černín). Trenér: Kunc.