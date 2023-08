Jakubčovice sahaly v Kravařích po bodu, nakonec padly

„Podali jsme lepší výkon, než před týdnem. Měli jsme i šance,“ řekl po utkání trenér Jakubčovic David Molnár. „První poločas byl trochu nudnější, jinak se ale nehrál špatný fotbal,“ dodal. Jeho tým mohl jít v první půli do vedení. Ďurica ale tutovku u tyče po centru Schreiera zazdil. Ve 43. minutě si míč navedl bývalý ligista Zapalač, krásně i vystřelil a poslal Kravaře do vedení. „Domácí nás vrátili rychle do zápasu, když si dali kuriózní vlastní gól,“ pousmál se trenér Tatranu.

Ve druhém poločase začaly Kravaře více kombinovat. Zapalač našel Halašku, a ten udělal kličku a míč zasunul do brány. O pět minut později nahrával Zapalač Hrdličkovi, který předložil balon Tesaříkovi a bylo to 3:1. „Třetí gól se domácím povedl. Padl po dobře zahraném signálu,“ chválil Kravařské David Molnár. Jeho tým vrátil do hry Ďurica. „Měli jsme možnosti k vyrovnání, ty jsme ale neproměnili. Výsledek mě mrzí, na remízu to bylo,“ uzavřel trenér Tatranu.

Kravaře – Jakubčovice nad Odrou 3:2 (1:1)

Branky: 43. Zapalač, 60. Halaška, 65. Tesařík – 45.+3. Hrdlička (vlastní), 67. Ďurica. Rozhodčí: Pasterčák – Jurygáček, Lojek. ŽK: Hudeček, Těžký, Silber – Buček, Malina, Raszyk, M. Zagol, Petr, Moravec. Diváci: 405.

Kravaře: Hudeček – Malý, Kutty (92. Kryštof), Tesařík, Kudlík – Sekanina (55. Heger), Hrdlička (78. Glabazňa), Silber – Těžký, Zapalač, Halaška. Trenéři: Karel Štěpán, Michal Krzisch.

Jakubčovice nad Odrou: Buček – Pražák (46. Moravec), Malina, M. Zagol, Sommer – P. Zagol, Raszyk (60. Petr), Murín (46. Černín), Faldýn (68. Staff) – Ďurica, Schreier (60. K. Molnár). Trenér: David Molnár.