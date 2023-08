/FOTOGALERIE/ Doslova poločas hrůzy prožili v neděli fotbalisté Jakubčovic. Po úvodních pětačtyřiceti minutách drželi s oldřišovským Moravanem bezbrankovou remízu. Po přestávce ale vyrobili několik chyb a výsledkem byla vysoká porážka v poměru 1:6.

Jakubčovice - Oldřišov 1:6. | Foto: Fotbal Tatran Jakubčovice nad Odrou

„Dostali jsme slušnou facku,“ poznamenal domácí trenér David Molnár. „V prvním poločase je hrál ještě vyrovnaný fotbal. Měli jsme dva náznaky šancí. Z nich jsme ale nic nevytěžili,“ pokračoval domácí stratég.

Šlágr kola pro Pustou Polom, Muczka chytil Tarabovi penaltu

Po přestávce začal úřadovat Moravan. Po rohovém kopu poslal hosty do vedení Továrek. „Nepokryli jsme si hráče na přední tyči, což je trestuhodné. Za chvíli jsme soupeři namazali a ten dal druhý gól. A když přidali hosté třetí branku, bylo rozhodnuto. Sice jsme dali gól na 1:3, ovšem to bylo vše. Směrem dopředu jsme byli bezzubí. Soupeř chodil do naší otevřené obrany a dával góly. Naše veškeré snažení končilo dvacet metrů před hostující brankou. Bylo to z naší strany pomalé,“ popisoval dění ve druhém dějství David Molnár. „Konečný výsledek hovoří za vše,“ dodal.

Další soupeřem Tatranu budou Kravaře. „Hrajeme v Kravařích, osobně se na utkání těším. Hrajeme u soupeře, na který chodí hodně diváků, což bylo vidět už v Dolním Benešově. Samozřejmě, že má velkou kvalitu. Věřím ale, že jsme schopni uhrát dobrý výsledek,“ zakončil trenér Molnár.

Jakubčovice nad Odrou – Oldřišov 1:6 (0:0)

Branky: 61. Ďurica – 47. a 67. Továrek, 51. a 88. (penalta) Bořucký, 58. Uvíra, 72. Prokša. Rozhodčí: Tomšík – Hrdina, Láryš. ŽK: Raszyk – Janík, Mandrla. Diváci: 100.

Jakubčovice: Buček – Moravec, Malina, Sommer – K. Molnár (56. Petr), Raszyk, M. Pražák, Schreier (63. Dobeš), Faldýn – Murin (84. Šťastný), Ďurica. Trenér: David Molnár.