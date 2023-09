Velmi cenné vítězství urvali fotbalisté z Jakubčovic nad Odrou. Ve Vřesině se jim podařil velký obrat, a to pouze v deseti hráčích. Hrdinou utkání byl ostrostřelec Petr Ďurica. Díky jeho dvěma gólům vyhrál Tatran 2:1.

Jakubčovice hlásí cenný skalp. | Foto: Tatran Jakubčovice

„Hrálo se na tvrdém hřišti. Nebylo to o žádné velké kombinaci. Domácí se snažili nakopávat balony. S tím jsme se ale dokázali vyrovnat. Prvních dvacet minut patřilo domácím, pak jsme začali hrát i my,“ vzal si slovo k nedělnímu zápasu trenér Jakubčovic David Molnár. „Měli jsme několik závaru, z nich ale branka nepadla. První poločas skončil zaslouženou remízou,“ dodal trenér jakubčovického Tatranu.

Ve druhém poločase se dočkali diváci i branek. Vřesinu poslal do vedení Wilk. „Ztratili jsme u rohového praporu balon a špatně pokryli soupeřova hráče. Nejmenší fotbalista na hřišti nám dal hlavou gól,“ popisoval David Molnár úvodní trefu zápasu. V 73. minutě fauloval Murin a po druhé žluté kartě šel předčasně pod sprchy. „Paradoxně nám vyloučení pomohlo. Kluci se na trávníku semkli a to se promítlo do výsledku,“ pochvaloval si trenér. V 76. minutě se po centru prosadil hlavou Ďurica a tentýž hráč nakonec vstřelil i vítězný gól. „Soupeř měl v závěru převahu, my jsme ale dobře bránili a v samotném závěru jsme přežili i standardku domácích. Uhráli jsme velmi cenné tři body. Každá výhra z venku se počítá,“ zakončil David Molnár.

Vřesina – Jakubčovice 1:2 (0:0)

Branky: 56. Wilk – 76. a 88. Ďurica. Rozhodčí: Wencl – Burgr, Bodeček. ŽK: T. Hružík, Wilk, Strohaml, Kozelský, Trojan – Murin, Ďurica, Pražák, M. Zagol, Moravec. ČK: 73. Murin. Diváci: 180.

Jakubčovice: Buček – Petr, M. Zagol, Černín, Sommer – Pražák (63. Moravec), Raszyk (63. Staff), Murin, Schreier (80. Faldýn) – Ďurica (92. Šťastný), P. Zagol. Trenéři: David Molnár, Ondřej Malina, Kamil Molnár.