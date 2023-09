/FOTOGALERIE/ Magnet 5. kola krajského přeboru mezi fotbalisty Petřvaldu a Českého Těšína skončil vítězstvím domácího týmu. Svěřenci trenéra Jiřího Halamíčka využili dlouhou přesilovku a vyhráli 3:0.

Petřvald na Moravě - Český Těšín 3:0. | Foto: FK Petřvald

„Do utkání jsme šli s respektem. Navíc nám chyběl stoper Taraba. Chtěli jsme v první řadě eliminovat ofenzivní duo bratří Macečků, což se nám podařilo,“ začal utkání komentovat trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Ve 21. minutě přišel jeden z rozhodujících momentů utkání. Dujsík šel do brejku, Hamrozi ho fauloval a putoval předčasně pod sprchy. „Tenhle moment ovlivnil další průběh zápasu. Přesilovka nám tentokrát sedla,“ poznamenal trenér Petřvaldu.

Po necelé půlhodině byla k vidění i první branka. Ciesarík si vzal balon, z poloviny hřiště doběhl až do vápna, kde vystřelil a poslal svůj tým do vedení. „Byli jsme lepším týmem, měli jsme balon více na svých kopačkách a přidali další dvě branky,“ podotkl Jiří Halamíček. Oba trefy zapsal Kovařík. „Zasloužené vítězství, soupeře jsme pustili do dvou, tří střel. Více jsme mu nedovolili,“ zakončil Halamíček.

Petřvald – Český Těšín 3:0 (1:0)

Branky: 29. Ciesarík, 58. a 79. Kovařík. Rozhodčí: Pasterčák – Novák, Kotas. ŽK: Kovařík, R. Huvar, Dujsík – J. Urban. ČK: 21. Hamrozi. Diváci: 120.

Petřvald: Ognjanov – R. Huvar, Celba, Švec, Ciesarík – Dujsík, Vengřinek, M. Urban (78. Vrzal), Macíček (70. Buryan)– Bernatský (60. Gryc), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.