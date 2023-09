Andrejko čaroval a Petřvald z domácího zápasu vytěžil pouze bod

„Prospali jsme první poločas. Chyběl mi u kluků chtíč,“ řekl trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. I tak si jeho tým vytvořil dvě velké šance. Do nich se dostali Dujsík s Kovaříkem. Na skvěle chytajícího Andrejka si ale nepřišli. Ve 34. minutě šli hosté do vedení. Taraba ve vápně fauloval a Řapek poslal Heřmanice do vedení.

Po přestávce si domácí výběr vytvořil převahu. „Naše hra šla nahoru. Měli jsme tlak a spoustu šancí,“ pokračoval trenér Petřvaldu. V 64. minutě si před šestnáctkou balon na prsa zpracoval Urban za střelou k tyči vyrovnal na 1:1. O dvě minuty později přišel centr ze strany a Vengřinek překonal Andrejka podruhé. Z vedení se ale favorit neradoval dlouho. V 68. minutě došlo ke zmatkům v domácí obraně a Řapek vyrovnal. „Mohli jsme vedení strhnout na svou stranu. Šance k tomu byly, jenomže soupeři skvěle zachytal gólman. Andrejko byl mužem zápasu,“ pochválil Jiří Halamíček zkušeného brankáře. „Bod je pro nás málo. Měli jsme vyhrát,“ řekl závěrem.

Petřvald na Moravě – Heřmanice 2:2 (0:1)

Branky: 64. Urban, 66. Vengřinek – 34. penalta a 68. Řapek. Rozhodčí: Novák – Pasterčák, Gańczarczyk. ŽK: Kovařík, R. Huvar – Řapek, Velička, Opata, Půda. Diváci: 152.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – R. Huvar (70. Ciesarík), Taraba, Švec, Buryan – Dujsík (70. Bernatský), Gryc (46. Urban), Vengřinek, Vrzal (57. Macíček) – Celba, Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.