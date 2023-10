/FOTOGALERIE/ Cenné vítězství si připsali do tabulky krajského přeboru fotbalisté z Petřvaldu na Moravě. Uspěli v Orlové, kde porazili domácí Slavii 4:2. Hrdinou utkání byl hostující kapitán Marián Kovařík, který zkompletoval hattrick.

Petřvald vyhrál v Orlové. | Foto: FK Petřvald na Moravě

„Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Už v 15. minutě jsme měli dvougólové vedení, a to se projevilo následně do naší hry,“ pochvaloval si trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Skóre se poprvé měnilo už ve třetí minutě. Po střele Kovaříka se odražený míč dostal k Macíčkovi a ten ho uklidil na přední tyč – 0:1. Po čtvrthodině hry běžel Kovařík sám na Bučka, snažil se ho přehodit. Bývalý gólman ostravského Baníku jeho pokus vyrazil nad sebe, ovšem proti dorážce byl krátký. „Orlová si v prvním poločase vytvořila dvě gólovky. Nás ale podržel brankář Ognjanov,“ řekl ještě k prvnímu poločasu hostující stratég.

Nový Jičín padl gólem v poslední minutě. Nezasloužili jsme si prohrát, řekl kouč

Po přestávce si hosté vedení pohlídali. Další dvě branky přidal Kovařík, hlavně ta čtvrtá byla hodně povedená. Hostující kapitán se prosadil hlavičkou. „Druhý poločas probíhal v klidu. Přidali jsme další branky a zaslouženě vyhráli,“ zakončil Jiří Halamíček.

Slavia Orlová – Petřvald na Moravě 2:4 (0:2)

Branky: 67. Renta, 88. Celba (vlastní) – 3. Macíček, 15. 60. a 70. Kovařík. Rozhodčí: Švec – Kolarský, Pasterčák. ŽK: Buchvaldek, Botur – Dujsík, Hommes. Diváci: 86.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – Buryan, Švec, Celba, Ciesarík – Dujsík (75. Handlíř), Gryc (61. Hommes), Vengřínek, Macíček (81. Taraba) – Bernatský, Kovařík (81. R. Huvar).