Petřvald naděloval, postup do divize se ale nekoná

/FOTOGALERIE/ Naděje na postup do divize vyhasly. Fotbalisté Petřvaldu sice vyhráli v Heřmanicích 6:0, na postup do divize to ale nestačilo. Vratimov totiž dokázal zvítězit v Brušperku a do čtvrté nejvyšší soutěže míří právě on. Petřvalští hlásí taky první změny v kádru. Palatický má namířeno do Pusté Polomi a Talián do nedalekého Brušperku.

