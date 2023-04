DOLNÍ DATYNĚ - KOBEŘICE 0:2 (0:0)

Branky: 50. a 80. Kollek. Diváci: 50.

Petr Blejchař (trenér Dolní Datyně): „Mrzí mě to, protože se přetrhla vítězná šňůra. Jednou to přijít muselo, ale dnes jsem to nečekal. Nastoupili jsme dobře a v první půlce byli lepší. Měli jsme tam tyčku a další dvě šance. Poločas měl být 1:0 nebo 2:0 pro nás a bylo by to hned veselejší. Neproměňováním šancí, které jsme si vytvářeli, skončil 0:0, a to byla škoda, protože Kobeřice v něm žádnou šanci neměly. Chtělo to aspoň ten jeden gól. Kobeřice nám po chybě na kraji obrany v 50. minutě z první vážnější šance daly gól na 0:1. Pak začaly bránit výsledek, my na zhoršeném terénu nemohli hrát kombinačně, soupeř nám v 80. minutě dal z brejku na 0:2 a bylo po zápase. Mrzí mě to, protože jsme nebyli horším týmem. O tom, že jsme prohráli, rozhodl první poločas.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Jsem nadmíru spokojen s výsledkem a také s prací defenzivy. Domácí celek jsme až na výjimky do žádných velkých akcí nepouštěli. Na krátkém a úzkém hřišti to bylo hodně o bojovnosti. Chtěli jsme uspět více než soupeř, a to rozhodlo. Jsem rád, že se nám podařilo ukončit sérii pěti zápasů bez vítězství.“