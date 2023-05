/FOTOGALERIE/ Ve druhé části I.A třídy se fotbalistům Libhoště moc nedaří. Vyhráli dva z devíti zápasů, dvakrát remizovali a v tabulce skupiny B klesli z podzimního 7. místa na desáté. Naposledy v neděli doma remizovali s poslední Lokomotivou Petrovice 2:2.

Zápas 24. kola I.A třídy, skupiny B, Libhošť - Lokomotiva Petrovice 2:2. | Foto: FC Libhošť

„Byl to soupeř, kterého jsme měli porazit, ale nehráli jsme tak, jak bychom měli,“ přiznal libhošťský trenér Luděk Odstrčilík. „Byli jsme nepřesní, centry nevycházely, náš mladý mančaft se bál hrát,“ upozornil kouč na fakt, že v neděli neměl tým kompletní.

„Chyběli dva zkušení hráči, kteří jsou základním kamenem sestavy, bohužel se při oboustranné potyčce na konci zápasu se Smilovicemi vykartovali,“ vysvětlil absence Symerského a Velarta. „To nás také dost ovlivnilo, protože jsou to dva borci ze středové osy. V základu teď byli dva kluci, kteří mají osmnáct let,“ dodal.

Nedělní zápas měl docela divoký průběh. Libhošť v něm po gólu Lukáše Hanzelky od 27. minuty vedla, bohužel další šance neproměnila. Hosté po přestávce srovnali, pak od 67. minuty po vyloučení Kouřila za faul hráli v deseti a po dalekonosné střele Hoffmanna z půlky hriště otočili stav na 2:1. Bod za remízu zachránil tři minuty před koncem Smolarčík z přímého volného kopu.

„V týmu jsou mladí kluci, kteří se učí, ještě to nejsou hotoví fotbalisté do téhle soutěže a od toho se odvíjí celé jaro. Potřebují čas, aby se vyhráli,“ konstatoval trenér Libhoště Luděk Odstrčilík.

„Naštěstí na podzim se nám dařilo lépe a nemáme existenční potíže, abychom se museli zachraňovat. Proč tedy mladé kluky nevyzkoušet, jestli na to mají a můžeme s nimi počítat dál? Je dobře, že je stavíme, i když je to na úkor výsledků. Na lavičce by se to nenačili,“ vysvětlil zkušený kouč změny v sestavě.

I přes jarní trápení na hřišti mají v Libhošti dál podporu diváků. „Teď se zachovali krásně, přestože jsme nehráli dobře, tak nám fandili,“ ocenil Luděk Odstrčilík.

I.A třída, skupina B – 24. kolo:

FC Libhošť – Lokomotiva Petrovice 2:2 (1:0)

Branky: 27. L. Hanzelka, 87. Smolarčík - 59. Kvapil 81. Hoffmann. Rozhodčí: Tvrdý - Těžký, Moravec. ŽK: Hanzelka (Libhošť). ČK: 67. Paduch (Petrovice). Diváci: 120.

Libhošť: Dubec – Vavřík, Sobotík, Smolarčík, Melčák, Bartoň, L. Hanzelka (46. O. Hanzelka), Hajník, Polášek, Hebelka, Skalík (55. Kautský). Trenér: Luděk Odstrčilík.