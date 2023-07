Velkou posilu ulovil účastník krajského přeboru z Jakubčovic nad Odrou. Do Tatranu míří osmadvacetiletý univerzál Martin Zagol. Ten naposledy patřil ke klíčovým postavám divizního Nového Jičína. Klub zpod Oderských vrchů ale stále nemá vyřešenou otázku trenéra. Pavel Kunc totiž zamířil do Nového Jičína.

Martin Zagol hraje za Nový Jičín | Foto: Ivan Pavelek

„S Martinem jsme získali do týmu velkou kvalitu. Další posily jsou v řešení,“ řekl hrající manažer Jakubčovic Kamil Molnár. V týmu skončili David a Martin Pallové, kteří se vrátili do Nového Jičína. Filip Pražák bude kopat divizi za Bruntál. „Do přípravy by se s námi měli zapojit ještě Patrik a Ondřej Moravcové,“ přiblížil Molnár. Martin Zagol se v kabině potká se svým dvojčetem Pavlem.

Jakubčovice aktuálně řeší obsazení trenérského postu. Pavel Kunc totiž zamířil do divizního Nového Jičína. „Do startu přípravy chceme mít jasno,“ dodal hrající manažer.

Příprava na nový soutěžní ročník v Jakubčovicích odstartuje 11. července. V ní Tatran prověří Bělotín a Odry.