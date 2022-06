Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.B třída

/FOTOGALERIE/ Účast v I.A třídě si pro novou sezonu vybojovalo Město Albrechtice (skupina A) a Horní Suchá (C), ve skupině B vedou kolo před koncem Strahovice s náskokem tří bodů před Krásným Polem a v „déčku" má Tichá o dva body víc než Kozlovice. Pátým postupujícím bude nejlepší tým ze 2. místa. Situace není vyřešená ani ve spodních částech tabulek. Na jaře odstoupil Tísek, teď byly vyloučeny Mosty. Do okresních přeborů zamíří poslední týmy z každé skupiny - Chuchelná (B) a Lokomotiva Petrovice (C) už jsou jistými sestupujícími, v „áčku" se rozhodne mezi Žimrovicemi a Chomýží, v „déčku" mezi Mořkovem a Věřovicemi, sedmým sestupujícím bude nejhorší tým z předposledního místa.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zápas 18. kola fotbalové I.B třídy, skupiny C, Horní Suchá - Sedliště 3:0. | Foto: Foto: SK Horní Suchá