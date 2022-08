Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.B třída

/FOTOGALERIE/ O víkendu odstartovala v kraji i fotbalová I.B třída. O nejvyšší vítězství se postaral ve skupině C Nýdek nad Dětmarovicemi (7:0), v „áčku" si střelnici otevřela rezerva SO Bruntál na hřišti Zlatníků (6:0), v „béčku" doma Hlubina B s Bohuslavicemi (8:2) a v „céčku" i Sedliště s Horním Žukovem (7:1). Nejúspěšnějším střelcem ve všech čtyřech skupinách byl bruntálský Martin Cabal, který Zlatníkům nasázel čtyři z šesti gólů svého týmu. Třikrát se do sítí soupeřů trefili vítkovický Marek Šlosar (B), oldřichovický Petr Novotný a sedlišťský Ondřej Mokroš (oba C).

Zápas 2. kola fotbalové I.B třídy, skupiny A, Krnov B - Slavia Opava 3:4. | Foto: FK Krnov