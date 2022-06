Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - krajský přebor

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Krnova svůj postup do divize oslavili už dávno, ale bitva o to, kdo je do vyšší soutěže doprovodí z 2. místa, stále pokračuje. Nejblíže k tomu teď jsou Kobeřice, které v předposledním kole krajského přeboru vyhrály v Háji ve Slezsku 4:0 a před třetí Břidličnou v tabulce vedou o bod. O druhém postupujícím se tak definitivně rozhodne příští týden, šanci stále mají také čtvrtý Háj ve Slezsku a pátá Slavia Orlová. Jasno je na opačném konci tabulky - na jaře se z krajského přeboru odhlásil Fulnek, do I.A třídy sestoupí poslední Čeladná a předposlední Lokomotiva Petrovice.

