Branky: 1. 38. a 80. Houdek, 15. Daříček, 55. Adamovský, 160 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Hodnocení nebude dlouhé. Do utkání jsme dobře vstoupili, branku jsme dali už ve 20. sekundě, poločas 3:0 hovoří za všechno. Ve druhé půlce jsme to prostřídali, ze spousty situací jsme navíc nedali branku.“

Tomáš Lavický (vedoucí týmu Oldřišova): „Už v 1. minutě jsme inkasovali a do poločasu přišly další individuální chyby, které soupeř potrestal. Po přestávce jsme se dostali do šancí i my, ale nedokázali jsme je proměnit. Břidličná byla produktivní, vypracovala si šest šancí a pět z nich dokázala proměnit. Nás srazily vlastní hrubé chyby.“

ŠENOV - BÍLOVEC 0:9 (0:2).

Branky: 12., 68., 79., 88. a 89. Limanovský, 46. a 70. M. Socha, 33. Melecký, 76. Seidler, 85 diváků.

Radek Malina (trenér Šenova): „Narazili jsme na soupeře s kvalitou, který nás vyškolil. Nám se zápas nepovedl po všech stránkách. Byli jsme ustrašení a podali velmi špatný výkon. Chyběla nám obětavost a samozřejmě i kvalita.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „V prvním poločase zahráli kluci výborně a dá se říci, že už bylo rozhodnuto. Dařilo se nám držet míč, herně jsme to zvládli velice dobře a dali branky. Martin Limanovský je fotbalově někde jinde, má zkušenosti z vyšších soutěží a to se jednoznačně projevilo.“

ČESKÝ TĚŠÍN - PUSTÁ POLOM 1:3 (1:1).

Branky: 28. Bolek - 26. Vítek, 47. Plhák, 56. Frank, 100 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Fotbal je v tomto spravedlivý, a pokud v některých oblastech polevíte, třeba v tréninku, okamžitě vám to vrátí. My se musíme teď především semknout, začít každý sám u sebe a zase poctivě makat, jinak bodovat nebudeme.“

Robert Gróff (trenér P. Polomi): „Pro oba týmy šlo o důležité utkání. Podařilo se nám vstřelit vedoucí gól, soupeř ale za dvě minuty vyrovnal. Po přestávce jsme začali hrát více po křídlech, a to slavilo úspěch. Dali jsme dva góly, byli fotbalovější a zaslouženě vyhráli.“

HLUBINA - ČELADNÁ 3:0 (2:0).

Branky: 38. a 55. Krčmařík, 25. Klíma, ČK: 58. Šimák (Č.), 180 diváků.

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Zasloužené vítězství. Měli jsme ze soupeře respekt, na začátku jsme byli ale lepší, nedali jsme některé šance a po patnácti minutách Čeladná vystrčila růžky a vytvořila si dvě velké příležitosti. Po tom, co jsme dali první gól, jsme se uklidnili a po druhé trefě bylo na hřišti jen jedno mužstvo.“

Šimon Křiva (obránce SK Čeladná): „Nezačali jsme špatně, škoda, že jsme nedokázali vytěžit víc ze dvou slibných příležitostí. Chtěli jsme soupeře více presovat, byli jsme si vědomi, že má za sebou středeční pohár, jenže na hřišti byl zkrátka hladovější. My tentokrát nehráli to, co jsme chtěli. Bohužel nás domácí přejeli, my tahali za kratší konec.“

HÁJ VE SLEZSKU - FULNEK 2:3 (1:2).

Branky: 20. a 82. Eršil - 33. a 76. Maléř, 23. Ďurica, 150 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „O vedení jsme rychle přišli. Inkasovali jsme zbytečný gól, když jme se nechali odtlačit u rohového praporku. Po přestávce mohl vyrovnat Eršil, ale šanci zazdil, a z brejku jsme inkasovali. Sice jsme snížili, ovšem vyrovnat se nám nepodařilo. Zápasu by podle mě slušela remíza.“

Michal Krejčí (hrající trenér Fulneku): „Měli jsme dobrý vstup, ale první velkou šanci jsme neproměnili. Potom jsme dostali gól, ale ještě do poločasu se nám to povedlo otočit. O přestávce jsem klukům v kabině říkal, že ještě není hotovo. V závěru, když soupeř snížil, jsme se báli o výsledek, ale tlak Háje jsme ustáli.“

LOK. PETROVICE - KOBEŘICE 1:1 (1:1).

Branky: 41. Ciku z pok. kopu - 6. Kašný, 132 diváků.

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Patřil nám úvod, leč bez brankového efektu. Pak se parádně trefil Kašný, který zahrával standardky Kobeřic, jako by měl čtyřicet let zkušeností. Naštěstí jsme ještě do půle srovnali. Byl to vyrovnaný zápas.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Šli jsme do vedení po krásné střele z trestného kopu. Měli jsme i další šance, hlavně Kašný byl aktivní. Soupeř srovnal v závěru poločasu, kdy Ciku proměnil penaltu za ruku Kolka. Po přestávce byly k vidění šance na obou stranách. Bod bereme, jen mě mrzí, že se nám opět rozšířila marodka.“

BRUŠPERK - DOLNÍ DATYNĚ 2:3 (1:1).

Branky: 8. Zajac, 83. Váňa z pok. kopu - 6. Greger, 53. Masopust, 62. Cenek, 120 diváků.

Ondrej Hančin (trenér SK Brušperk): „Zápas se mi těžko hodnotí. Čekali jsme, že bude mít úplně jiný průběh, že budeme více na míči a odčiníme ty poslední dva nevydařené zápasy. Dělali jsme hloupé chyby, ani mezihra nám tolik nešla. Soupeř hrál dobře a dokázal trestat. Je na nás deka, ze které se musíme nějak dostat.“

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „V Brušperku to mám rád, jako trenér jsem tady ještě nikdy neprohrál. Chyběli nám tři hráči základu, ale kluci se semkli a znovu to příkladně odjezdili. Dost hráčů soupeře známe, trenéra Hančína jsem sám vedl ve Stonavě, takže to bylo takové malé derby.“

KRNOV - BYSTŘICE 4:0 (2:0).

Branky: 15. Sabo, 30. Bartoníček z pok. kopu, 59. Hrubý, 68. Havlíček, 250 diváků.

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova): „Na začátku se hodně hrálo ve středu hřiště. Pak jsme ale převzali iniciativu a jsem rád, že nám to tam spadlo. Ve druhé půli se ještě s výsledkem soupeř deset minut snažil něco udělat, třetí branka byla ale zlomová.“

Zdeněk Černek (trenér SK Bystřice): „V první půli nás domácí jasně přehráli. My nestíhali rychlostně ani herně, góly jsme inkasovali ze standardky a z penalty. To nás ale neomlouvá. Ve druhé půli jsme se snažili něco změnit, dostali se i do hry, ale své šance nedotáhli. Venku hrajeme mentálně jinak. Nevím proč tomu tak je, ale věřím, že se to změní.“