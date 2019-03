Po povedeném vstupu do jarní části už se SK Beskyd soustředí na příští zápas, kdy se představí v neděli 24. března od 15 hodin domácím fanouškům proti Pusté Polomi a bude chtít učinit další důležitý krok směrem k vybojování vyšší soutěže. „Podařilo se nám posílit kádr, pokud se nám povede postup uhrát, nebudeme se divizi bránit. Chceme postoupit sportovní cestou,“ upřesňuje nově zvolený předseda frenštátského fotbalového klubu Ivo Maruchnič, zastupitel Frenštátu za hnutí ANO 2011.

„S přístupem hráčů v přípravě jsem byl spokojen a věřím, že navážeme na výkony i výsledky, které jsme předváděli na podzim,“ pronesl ještě před startem jarní části hlavní trenér mužstva Artur Wojnarovský, který rovněž doufá v postup do divize.

Jenomže je současný frenštátský fotbalový areál důstojný vedoucího týmu Krajského přeboru a potenciálního účastníka divize? Ve špatném stavu jsou hráčské šatny na hraně jsou hygienická zařízení nejen pro hráče, ale i diváky, stejně jako krytá tribuna pro diváky. Klub navíc postrádá hřiště s umělou trávou, takže musí přes zimu objíždět okolní obce a hřiště si pro trénink pronajímat. „Kdybychom umělou trávu měli, mohli bychom se stát spádovou oblastí pro okolní kluby, které by si ji mohly pronajímat,“ předestřel možné budoucí využíti umělého trávníku Jiří Jurčík, sekretář klubu.

Peníze na chod fotbalového klubu se však neshání lehce. Jednou z možností je pomoc ze strany města, které už v současné době klubu finančně i jinak vypomáhá, například s regenerací hrací plochy.

„V lednu proběhla schůzka s městem, pro klub je to důležitý první krok a příslib do budoucna,“ říká. Maruchnič „Finančně je to ze strany města pro nás zatím nejlepší rok, každý rok nám vychází víc a víc vstříc. Chceme oslovit i další sponzory a partnery, kterých je ve městě potenciálních dost, ale není to nic jednoduchého,“ pokračuje Maruchnič.

Finanční podpora nejen od města by se Frenštátskému fotbalu výrazně hodila, klub má vypracovanou jasnou vizi, jakou by rád do budoucna přetavil v realitu. Její součástí je účast v divizi, zmodernizovaný fotbalový areál, ale i dobře fungující mládež.

V současné době má Frenštát pod křídly čtyři mládežnická mužstva – mladší a starší žáky a mladší a starší dorostence. „Dále máme ještě čtyři přípravky a předpřípravku, na jejímž trénování se podílí naši bývalí hráči,“ doplňuje Maruchnič.

Kromě klasických tréninků klub pro děti pravidelně pořádá náborové akce, kde si děti mohou vyzkoušet nejen fotbal, ale i různé jiné sporty. Frenštátské hřiště je rovněž dějištěm tradičního dětského fotbalového turnaje McDonald‘s Cupu.

„Myslím si, že umíme najít talentované hráče, kteří od nás odchází například do Baníku Ostrava nebo do Frýdku-Místku a my jsme pak rádi, když se k nám zase vracejí. Chceme, aby v budoucnu tvořili polovinu kádru naši odchovanci,“ přeje si Maruchnič. Takovým příkladem je třeba Oliver Walder, který se před sezónou oklikou přes Čeladnou vrátil z Frýdku–Místku. Pavel Klimar ze vrátil z půlroční epizody z Valašského Meziřičí a také se podařil realizovat návrat Jakuba Malého