Hned sedmkrát si diváci v Šenově v souboji s lídrem tabulky Krajského přeboru Frenštátem pod Radhoštěm mohli zakřičet „gól!“. Z toho čtyřikrát slavili hosté, kteří tak po dvou remízách po výhře 4:3 opět naplno bodovali.

Frenštát zvládl přestřelku. | Foto: Archiv Deníku

Frenštátu se povedl vstup do utkání. Na rozdíl od minulého kola nemusel dotahovat a po dvaadvaceti minutách vedl po brankách Malého už 2:0. „Jenomže pak jsme si to zbytečně zkomplikovalo. Měli jsme šance na 3:0, jenomže jsme si mysleli, že to půjde samo a dostali jsme dvě zbytečné branky,“ postěžoval si trenér Beskydu Artur Wojnarowský.