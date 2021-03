Fotbalistům Fulneku patří po jedenácti odehraných zápasech krajského přeboru šestá příčka. Tým hrajícího trenéra Michala Kováře tak může být pro případ, že se bude podzim dohrávat v klidu. Co se týká změn v kádru, tak odešel pouze ofenzivně laděný záložník Petr Ďurica do nedalekých Jakubčovic.

Fotbalový Fulnek změny nechystá | Foto: Deník / Petr Sumbal

„Petr Ďurica chtěl odejít, potřeboval změnu. Je to dobrý kluk, s kterým jsem neměl nikdy problém, proto jsme mu nebránili v přestupu do Jakubčovic,“ poznamenal hrající kouč Fulneku Michal Kovář. „Další změny ale neplánujeme. Navíc i kdyby se nějaká kola dohrávala, pro nás by mohutné posilování nic neřešilo. Nacházíme se v klidném středu tabulky,“ řekl bývalý prvoligový obránce. „I když se hrát začne, nebude to o žádné velké kvalitě. Ale to nevadí, všichni chceme hrát, a to klidně i bez tréninku. Hlavně ať se už začne,“ má jasno.