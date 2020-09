Fulnečtí fotbalisté se v Krajském přeboru po slabším začátku rozjeli. Ve středu porazili Čeladnou, v sobotu si na domácím trávníku poradili s Bystřicí, kterou porazili 2:0.

Fulnek vyhrál | Foto: Externista

Domácí měli výborný vstup do utkání. Už ve 2. minutě dostal Ďurica křižnou přihrávku a střelou zhruba z osmnácti metrů nedal brankáři Galusikovi šanci – 1:0. „Chtěli jsme dát rychlý gól, to se nám povedlo. Myslel jsem, že nás to nakopne a vedení brzy navýšíme,“ řekl hrající trenér Fulneku Michal Kovář. „Bohužel opak byl pravdou. Přestali jsme hrát, náš týmový výkon šel dolů,“ štvalo trenéra.