„První trénink po koronavirové pauze byl naplánován na úterý. Ze začátku půjde o poznání, jak na tom hráči jsou, přece jenom pauza byla velká,“ poznamenal trenér Michal Kovář. „Budeme nyní trénovat tři týdny, s tím, že příprava na nový ročník začne v červenci. Máme nyní v plánu odehrát dva přípravné duely,“ doplnil kouč. První zápas přijde na řadu 12. června s Odrami a druhý o týden později proti Frenštátu.

Co se týká hráčských změn, tak těch příliš hráčský kádr nedozná. „Chceme přivést dva hráče, jednoho do defenzivy a jednoho od ofenzivy. Mělo by se jednat o zkušenější kluky,“ nastínil Kovář. „Hráče vytipované máme, oslovení byli ale jména ještě prozrazovat nebude,“ řekl bývalý reprezentant a někdejší velká opora olomoucké Sigmy.

V novém ročníku mají Fulněčtí ambice pohybovat se v horních patrech krajského přeboru. „Uvidíme, jak bude vypadat složení soutěže. Pokud v ní zůstane Bílovec, půjde o jednoho z hlavních aspirantů na postup. Stačí se nyní podívat na jeho soupisku. My chceme hrát v v první čtyřce,“ nastínil šestačtyřicetiletý stratég.

On sám stále ještě na fotbalový důchod nemyslí. „Mám už nějaké roky ale fotbal mě stále baví, snažím se stále aktivně zapojovat do tréninku. Na druhou stranu nikam se necpu, naskočím jen tehdy, pokud bude třeba,“ přiznal fotbalista, který během kariéry hrával i v německých klubech SSV Reutlingen 05 či Hansy Rostock. „Mohu hrát i za naše béčko, ale do okresní trojky se mi moc nechce. Přemýšlel jsem, že bych to zkusil jako hráč ještě v nějakém jiném klubu, ale to nyní není na pořadu dne. Minimálně rok bude ještě figurovat na soupisce Fulneku,“ dodal.