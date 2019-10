Mizerný druhý poločas je připravil o vedení v soutěži. Fotbalisté Fulneku prohráli v nedělním utkání 10. kola krajského přeboru v Oldřišově 2:4, přestože ještě po první půli o gól vedli.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Petr Sumbal

„Nejsme spokojeni. Za druhý poločas jsme si body nezasloužili, domácí si to ubojovali. Přitom jsme nezačali špatně a po půli vedli. Hned po přestávce jsme ale dostali na 2:2 po krásné střele do šibenice z otočky, a tím jsme domácí dostali do hry. Vůbec nám nezahrála obrana, dělala až příliš chyb,“ uznal Pavel Jurča, vedoucí Fulneku.