Domácí musí ztráta mrzet o to víc, že od 59. minutě hráli přesilovku. Vyloučen byl stoper Bartůněk. Ten viděl nejprve žlutou kartu, po konzultaci hlavního rozhodčího s čárovým Viščorem byl ale vyloučen a musel předčasně opustit hřiště.

„Všichni jsme hodně zklamaní. Měli jsme výborný začátek, po půlhodině jsme vedli 2:0 a měli to dotáhnout k výhře. Soupeř ještě do poločasu snížil, pak jsme za stavu 2:1 měli dát na 3:1 a rozhodnout, to se nám ale nepovedlo,“ řekl kouč Jakubčovic Pavel Kunc.

"Místo toho přišlo jejich srovnání. Přesilovka nám spíše uškodila. Někdy to tak bývá, že se oslabený soupeř vyhecuje. A to byl případ tohoto zápasu. Velká škoda, tohle jsme měli uhrát za tři body,“ dodal zklamaný trenér Jakubčovic Pavel Kunc

6. kolo krajského přeboru (sobota 10. 9. 2022):

Jakubčovice – Dolní Benešov 2:2 (2:1)

Branky: 12. a 33. Ďurica – 41. a 80. Herich. Rozhodčí: Sklář – Tabášek, Viščor. ŽK: Schreier, Sommer, Pražák, Palla - Kovala, Herich, Kalfas, Zvara. ČK: 59. Bartůněk (Dolní Benešov). Diváci: 110.

Jakubčovice: Buček – Sommer, Petr (66. Murin), Malina, Sláma – Vavroš (83. Šťastný), Ďurica, Palla, Pražák – Černín, Schreier (66. Molnár). Trenér: Kunc.