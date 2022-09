Domácí vedli po brance Wojatschkeho, pak byl ale vyloučen Ságner a hosté přesilovku ještě do přestávky Pražákem využili. Po pauze už gól nepadl.

„Hráli jsme sice celý druhý poločas proti deseti, ale nebylo to snadné. Vratimov má kvalitu. Přijeli jsme si pro bod, a ten máme,“ řekl kouč Jakubčovic Pavel Kunc.

„Domácí se snažili i v oslabení hrozit, hráli organizovaně, chodili do brejků. My jsme naopak nechtěli zbytečně riskovat, vyloženě to otevírat,“ vykládal domácí trenér.

„Hrát přesilovku není vždycky velká výhoda. Bod je myslím spravedlivý. Hrál se celkem dobrý fotbal, s výkonem jsme spokojeni,“ dodal Pavel Kunc.

7. kolo krajského přeboru (sobota 17. 9. 2022):

Vratimov - Jakubčovice 1:1 (1:1)

Branky: 22. Wojatschke – 45. Pražák. Rozhodčí: Takáč – Tomšík, Schneider. ŽK: Zbavitel – Malina, Palla, Pražák. ČK: 42. Ságner (Vratimov). Diváci: 70.

Jakubčovice: Buček – Malina, Sláma, Staff (66. Moravec), Sommer – Molnár, Vavroš (77. Schreier), Palla, Pražák - Ďurica, Murin. Trenér: Kunc.