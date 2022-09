„Paradoxně to byl asi náš nejhorší domácí výkon v sezoně, ale máme z toho utkání tři body. A ty se počítají. K výhře nám pomohla i lavička. Úplně nám přitom to nešlo, v posledních dvacet minutách jsme to ale vůlí zlomili,“ začal hodnotit utkání trenér Jakubčovic Pavel Kunc.

„Při důležitém gólu na 2:1 to fotbalově vyřešil Šťastný na Murina, který šel sám na branku, gólmanovi udělal kličku a skóroval. Konečně zachoval chladnou hlavu. Na 3:1 tam byl krásný balon od Pražáka na Vavroše, který z brejku šanci proměnil,“ dodal Pavel Kunc.

8. kolo krajského přeboru (sobota 24. 9. 2022):

Jakubčovice – Dolní Datyně 3:1 (1:0)

Branky: 32. Malina, 74. Murin, 90. Vavroš – 49. Novotný. Rozhodčí: Jurygáček – Svoboda, Banot. ŽK: Petr (Jakubčovice). Diváci: 121.

Jakubčovice: Buček – Staff, Malina, Sláma, Vavroš – Molnár (40. Petr), Ďurica, Palla, Pražák – Černín (73. Šťastný), Schreier (60. Murin). Trenér: Kunc.