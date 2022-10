Červenou kartu viděl o deset minut později také trenér Vřesiny Dombrovský. Za co žlutá při stavu 1:1? „To si děláš srandu, tak to pískej na obě strany stejně. Lepší už to nebude.“ A vyloučení po druhém napomínání při skóre 1:2? „Ty jsi úplně hluchý, to není normální“, popsal dění na hřišti do oficiálního zápisu o utkání hlavní rozhodčí Vojtěch Banot.

9. kolo krajského přeboru (neděle 2. 10. 2022):

Vřesina – Jakubčovice 1:3 (1:1)

Branky: 7. Novák – 19. vl. Kozelský, 50. Ďurica, 86. Schreier. Rozhodčí: Banot – Ochodek, Svoboda. ŽK: Majkut, Trojan, Hruzík – Ďurica, Vavroš, Šťastný. ČK: 60. Fendrich, 70. trenér Dombrovský (oba Vřesina). Diváci: 100.

Jakubčovice: Buček – Sommer, Staff, Petr, Malina – Vavroš (87. Moravec), Murin, Ďurica (64. Šťastný), Palla – Pražák, Černín (63. Schreier). Trenér: Kunc.