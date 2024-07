Roman Brhel dnes 13:53

Devátého července vstoupí do letní přípravy fotbalisté jakubčovického Tatranu. Trenér Dušan Harazim je rád, že se mu podařilo udržet stávající kádr, a to včetně veterána Jana Schreiera. Do týmu by se měl po vojenské misi vrátit Jakub Černín.