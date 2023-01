Pavel Zagol je fotbalistou, který má už toho hodně za sebou. Společně se svým dvojčetem Martinem, který hraje divizi za Nový Jičín prošli například ostravským Baníkem, Opavou nebo Hlučínem. Po konci ve Fulneku se kroky obou bratrů rozešly. Martin odešel do Nového Jičína, Pavel oblékal dres Ústí u Přerova a naposledy Bělotínu. „Pavel je náš odchovanec. Už jsme ho chtěli v létě. To ještě jeho příchod neklapl, věřím, že na jaře už bude hrát u nás,“ řekl hrající manažer Jakubčovic Kamil Molnár, který má v hledáčku jednu posilu. „Jeho jméno zatím prozradit nemohu, ale určitě je to zajímavý fotbalista,“ dodal. Na podzim hostovali v Tatranu Palla z Nového Jičína a Moravec z Břidličné. „Oba se vrátili na přípravu do svých mateřských klubů. Není ale vyloučeno, že na jaře budou hrát v Jakubčovicích,“ uvedl Kamil Molnár.