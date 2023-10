Před týdnem jakubčovičtí fotbalisté totálně propadli. Zápas v Dolním Benešově jim vůbec nevyšel. Sobotní reparát jim ale vyšel na jedničku. Tatran na domácím trávníku porazil nebezpečný Český Těšín 3:1. Mezi střelce se zapsaly obě ofenzivní esa, a to Petr Ďurica a Pavel Zagol.

Jakubčovice doma porazily Český Těšín | Foto: Tatran Jakubčovice nad Odrou

„V sobotu jsme měli, co napravovat. Minulý zápas se nám vůbec nepovedl,“ poznamenal jakubčovický kouč David Molnár. Jakubčovice začaly na domácím trávníku excelentně. Po centru do šestnáctky se k míči dostal Pražák a překonal brankáře Benedika. Z vedení se ale Jakubčovičtí dlouho neradovali. „Za mě se tato střela dala chytat,“ řekl domácí kouč. „I když soupeř rychle vyrovnal, nás to nepoznamenalo. Hráli jsme opravdu dobře. Kvalitě utkání přispělo i to, že Český Těšín chtěl hrát fotbal,“ podotkl šéf jakubčovické lavičky.

Po přestávce začaly úřadovat Jakubčovice. Po hodině hry vyvezl balon Malina, nahrál Ďuricovi a nejlepší střelec Krajského přeboru poslal Tatran do vedení. „Soupeř byl nucen otevřít hru, a to byla voda na náš mlýn. Chodili jsme do brejkových situací a jednu se nám podařilo proměnit. Závěr jsme si už pohlídali. Kluky musím za výkon pochválit. Porážka z Dolního Benešova byla odčiněna,“ zakončil David Molnár.

Jakubčovice – Český Těšín 3:1 (1:1)

Branky: 2. Pražák, 62. Ďurica, 82. P. Zagol – 7. Slowiaczek. Rozhodčí: Gaňcarczyk – Pasterčák, Novák. ŽK: Malina, Murin, P. Zagol, Petr – Urban. Diváci: 55.

Jakubčovice: Buček – Moravec, M. Zagol, Malina, Sommer – Pražák, Murin (89. K. Molnár), Schreier (77. Faldýn), Petr (70. Raszyk) – P. Zagol, Ďurica. Trenér: David Molnár.