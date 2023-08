/FOTOGALERIE/ První bod v sezoně si na konto připsali fotbalisté Jakubčovic. Na domácím trávníku remizovali s Hájem 2:2. Celkem šlo o divoký zápas. Krom čtyř branek byly k vidění i tři červené a devět žlutých karet.

Tatran Jakubčovice - Háj ve Slezsku 2:2 | Foto: Tatran Jakubčovice

„Byla to divočina,“ řekl na úvod trenér Jakubčovic David Molnár. „Rychle jsme prohrávali, ovšem náš výkon nebyl špatný. Měli jsme dobré centry, dostávali jsme soupeře pod tlak. Už v prvním poločase jsme se dostali do tří velkých šancí,“ pokračoval domácí kouč. Schreier napálil balon z pěti metrů do břevna. Tentýž hráč měl ještě jednu gólovku. Další zazdil Ďurica.

Petřvald si doma otevřel střelnici, pět hráčů do Řepiště

Po přestávce Tatran výsledek otočil. „Ve druhém poločase jsme působili na začátku ospalým dojmem,“ poznamenal domácí stratég. Na 1:1 vyrovnával Ďurica. Za dalších pět minut už domácí vedli. Schreier šel sám na brankáře, místo střely volil ale nahrávku na Murina, ten byl faulován a byla nařízená penalta, kterou Ďurica proměnil – 2:1. Jenomže přišla 73. minutě a faul Blažeje. Domácí ale neudrželi nervy na uzdě a společně s hráčem Háje putovali předčasně pod sprchy i Malina s Murinem. „Zbytečně jsme se oslabili. Vlastní nedisciplinovaností jsme vrátili Háj do hry. Ten vyrovnal a v závěru mohl strhnout vítězství na svou stranu. Naštěstí gól nedal,“ vydechl si Molnár. „Měli jsme vyhrát, nakonec jsme ale museli vzhledem ke dvěma vyloučením být spokojeni i s bodem,“ dodal.

Jakubčovice nad Odrou – Háj ve Slezsku 2:2 (0:1)

Branky: 62. a 67. (penalta) Ďurica – 10. Šimeček, 87. Juchelka. Rozhodčí: Levinger – Priesol, Slaný. ŽK: Murin, Petr, Pavelka – Ivan, Konvička, Blažej, Eršil, Jančík, Juchelka. ČK: 73. Murin, 73. Malina – 73. Blažej. Diváci: 180.

Jakubčovice: Buček – Moravec (54. Petr), Malina, Černín, Sommer – P. Zagol, Raszyk, Murin, Staff – Schreier (89. Šťastný), Ďurica. Trenér: David Molnár.