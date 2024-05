Gólem dvě minuty před koncem zajistil Tomáš Murin Jakubčovicím bod na horké půdě v Orlové. Tatran s domácí Slavii remizoval 2:2. V nastavení mohli dokonce hosté strhnout vedení na svou stranu. Martin Raszyk ale z pěti metrů přestřelil bránu.

Jakubčovice vezou bod z Orlové | Foto: Tatran Jakubčovice

Jakubčovice začaly v Orlové dobře. „Do utkání jsme vstoupili aktivně. Úvodní patnáctiminutovka nám vyšla,“ podotkl kouč Jakubčovic Dušan Harazim. Ve 12. minutě vybojoval míč Molnár, posunul ho na Ďuricu, který uvolnil uličkou Vavroše. Ten nakonec míč vrátil pod sebe a Ďurica otevřel skóre. „Jenomže poté jsme úplně vypadli z role. Orlová byla jasně lepší, my jsme působili lehkovážně a za to jsme byli také potrestáni,“ zlobil se hostující stratég. Slavia výsledek otočila a do kabin se šlo za stavu 2:1.

„V poločasové přestávce jsme si museli některé věci vysvětlit a očividně to pomohlo,“ vykládal Dušan Harazim. „Naše hra se zlepšila. Nutno je třeba ale také říci, že šance měl i soupeř a mohl zabít definitivně hřebíček do naší rakve,“ přiznal Dušan Harazim. Tatran si pro vyrovnání došel dvě minuty před koncem zápasu. Filip Pražák vysunul Murina a ten přehodil gólmana – 2:2. V nastavení pak měl na kopačce vítěznou branku Raszyk. Z pěti metrů ale přestřelil bránu. „Remíza je spravedlivá. Ani jeden z týmů si nezasloužil prohrát,“ zakončil Dušan Harazim.

Slavia Orlová – Jakubčovice 2:2 (2:1)

Branky: 21. Tomáš, 33. Renta – 12. Ďurica, 88. Murin. Rozhodčí: Mitura – Šištík, Takáč. ŽK: Nowinski, Renta, Tomáš, Slowik, Kondziolka – Vavroš, F. Pražák. Diváci: 30.

Jakubčovice: Buček – M. Pražák (55. Murin), Raszyk, O. Moravec, Sommer – Schreier, F. Pražák, Vavroš, Molnár (73. P. Moravec) – Ďurica, P. Zagol (31. Delin). Trenér: Dušan Harazim.