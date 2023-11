Hektický týden mají za sebou fotbalisté z Jakubčovic nad Odrou. V dohrávce ustáli divokou přestřelku v Dolních Datyních. V sobotu pak v otevřené bitvě nestačili na nováčka ze Stonavy, kterému podlehli 0:1.

Jakubčovice nestačily na Stonavu | Foto: Tatran Jakubčovice

V Dolních Datyních Jakubčovice prohrávaly už 1:4. Zápas dohrávali v deseti, přesto se jim podařilo vyrovnat na konečných 4:4. „Divoký zápas, ve kterém jsme měli i štěstí,“ vracel se krátce k dohrávce trenér Tatranu David Molnár.

V sobotu se hrál v Jakubčovicích zajímavý fotbal, ve kterém se moc na defenzivu nemyslelo. „Hrál se otevřený fotbal, takový pro diváky. Šance byly na obou stranách. Stonava v prvním poločase trefila břevno. Na naší straně měl tutovku Pavel Zagol, který běžel sám na gólmana,“ komentoval první poločas domácí kouč.

Po necelé hodině hry padla jediná branka utkání. Po autu na půlce dostal před šestnáctkou prostor kanonýr Jatagandzidis, který se s míčem otočil a uklidil ho k tyči. „Trefil to hezky, to musím uznat,“ chválil domácí trenér vyhlášeného kanonýra. Tatran potom zabral. „Měli jsme velký tlak, avšak vyrovnat se nám nepodařilo,“ posteskl si David Molnár. Největší tutovku měl Pavel Zagol, který stejně jako prvním poločase běžel sám na gólmana. Ke smůle domácích ovšem netrefil bránu. „V závěru si hosté vítězství pohlídali. Porážka mrzí. Byl to remízový zápas,“ zakončil David Molnár.

Jakubčovice nad Odrou – Stonava 0:1 (0:0)

Branka: 59. Jatagandzidis. Rozhodčí: Viščor – Tabášek, Brezovský. ŽK: Malina, Černín – Koďousek. Diváci: 154.

Jakubčovice nad Odrou: Buček – Moravec (52. Petr), Malina, M. Zagol, Sommer – Pražák (74. Staff), Černín, Raszyk (52. Faldýn), Schreier (74. Šťastný) – P. Zagol, Ďurica. Trenér: David Molnár.