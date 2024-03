Ani ve druhém zápase jara nedokázali fotbalisté z Jakubčovic bodovat. Tatran prospal v Háji ve Slezsku začátek, dvakrát rychle inkasoval a nakonec prohrál 1:3. Nutno říci, že herně to až špatné poté nebylo. Problémem byla ale mizerná koncovka.

Jakubčovice prohrály v Háji | Foto: Tatran Jakubčovice

„Do zápasu jsme vstoupili špatně až bohorovně, s tím, že se nemůže nic stát. A ono se stalo,“ poznamenal trenér Jakubčovic Dušan Harazim. Už po osmi minutách hry se dostal míč od Konvičky ke Kocurovi a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě. A aby toho nebyla málo, za dalších deset minut odcentroval Kocur. Trefil ruku Ondřeje Moravce a rozhodčí nařídil pokutový kop. Eršil poslal balon do protipohybu gólmana Bučka a bylo to 2:0. „Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Rychlé góly nás uklidnily. Ovšem od nějaké 25. minutě převzaly iniciativu Jakubčovice,“ vzal si slovo Ondřej Matěj, asistent domácího kouče Jana Baránka. „Až druhá inkasovaná branka nás probrala. Najednou jsme byli aktivní, fotbalovější a soupeře začali přehrávat,“ pokračoval Dušan Harazim.

Utkání hvězd v Opavě bavilo! Luděk Jurečka nejlepším trojkařem

Ve druhém poločase se opět prosadili domácí, když Kocur obstřelil Bučka. Za dalších osm minut vybojoval balon Filip Pražák, nachystal si ho na střelu a ranou z osmnáctimetrové distance překonal gólmana Nemčeka. Další možnost měl Murin, ale stejně jako následně Pavel Zagol neuspěl. „Herně jsme se zlepšili. Špatných bylo prvních pětadvacet minut. Jenomže nedáváme góly. Na vstřelenou branku se neskutečně nadřeme. Na finální fázi a koncovce musíme zapracovat,“ podotkl Dušan Harazim.

Háj ve Slezsku – Jakubčovice nad Odrou 3:1 (2:0)

Branky: 8. a 50. Kocur, 18. Eršil (penalta) – 58. F. Pražák. Rozhodčí: Vojkovský – Šištík, Švec. ŽK: Michna, Eršil – F. Pražák, Petr. Diváci: 123.

Háj ve Slezsku: Nemček – Ivan, Eršil, Konvička, A. Blažej – Kocur – Michna, Urbančík (81. Šimeček), Krejčí, Dvořáček (61. Strakoš) – Jančík (86. Juchelka). Trenér: Jan Baránek.

Jakubčovice nad Odrou: Buček – M. Pražák, Raszyk, M. Zagol, O. Moravec – P. Zagol, F. Pražák, Vavroš (75. P. Moravec), K. Molnár (59. Petr) – Murin (59. Sommer), Ďurica (84. Delín). Trenér: Dušan Harazim.