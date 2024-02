„Začali jsme s přípravou trošku později, a to z toho důvodu, že kluci měli ještě futsalové povinnosti. Problém v tom nevidím, protože byli stále v zápřahu,“ řekl trenér Tatranu Dušan Harazim. Tým trénuje dvakrát týdně. „Chodíme hlavně na hřiště. Samozřejmě, že využíváme i další prostory sportovního areálu. Těší mě tréninková docházka. Je vidět, že kluci jsou pro fotbal zapáleni,“ pochvaluje si mladý kouč, který v minulosti vedl Štěpánkovice a naposledy Dolní Benešov.

Co se týká hráčského kádru, tak ten se trenérovi jeví velmi dobře. Do Vítkova se vrátil Adam Faldýn, hráčskou kariéru na hřebík pověsil Ondřej Malina. Naopak z divizního Bruntálu se vrátil Filip Pražák a z Břidličné Ondřej Moravec. „Oba budou velkými posilami. Kopali divizi, mají kvalitu,“ zdůrazňuje Dušan Harazim. Za trenérem Martinem Štverkou do Vítkovic měl odejít Martin Zagol. „Nakonec nikam nešel. Jsem rád, že ho mám v týmu,“ přiznal nový kouč.

Divoká přestřelka v Kopřivnici! Výhru domácím trefil v prodloužení Pargač

První přípravný duel odehrají Jakubčovice v sobotu s Bělotínem, následuje utkání s Jeseníkem. Na konci února zamíří Jakubčovičtí na soustředění do Rožnova, kde je prověří domácí tým. Generálku obstará střetnutí s Budišovem. „Věřím, že se dobře připravíme a na jaře se posuneme tabulkou nahoru,“ plánuje ambiciózní kouč.

Pro Dušana Harazima jsou Jakubčovice první trenérskou štací mimo opavský okres. „Cesta na tréninky se mi trochu prodlouží, problém v tom nevidím. Cestou zpátky si alespoň v autě trochu pročistím hlavu,“ směje se.

První dojmy z nového angažmá má pozitivní. „Jakubčovice jsou zajímavým klubem. V kabině je výborná parta, navíc i lidi z vedení jsou fajn. Fotbalem žijí,“ podotkl Dušan Harazim a dodal: „Přece jenom je to klub, který v minulosti hrával druhou ligu. Uvnitř správní budovy najdete i vylepené fotografie ze slavné éry.“