Dobře vstoupili do nového ročníku krajského přeboru fotbalisté jakubčovického Tatranu. Na domácím trávníku díky brankám Tomáše Murina a Ondřeje Moravce porazili Vřesinu 2:1.

Jakubčovice si první velkou šanci vytvořily už v 5. minutě. Před brankářem Matulou se zjevil Murin. Hostující strážce svatyně jeho pokus vyrazil na rohový kop. O třináct minut později zatáhl míč Pavel Zagol, nahrával na svého bratra Martina. Ten ale pálil vedle. O pár minut později se domácí dočkali. Martin Zagol vyslal do akce Martina Pražáka. Jeho střelu brankář vyrazil, ovšem proti pokusu Murina už neměl šanci – 1:0. „Šli jsme zaslouženě do vedení. Do utkání jsme vstoupili dobře. Vytvořili jsme si několik šancí. Nakonec se nám jednu podařilo proměnit,“ podotkl trenér Jakubčovic Dušan Harazim. „Bohužel v závěru první půle jsme z ojedinělé akce inkasovali náhodnou branku,“ řekl vzápětí kouč.

Čekalo se, co nabídne druhý poločas. „Kluky jsem nabádal k trpělivosti. Věřil jsem, že gól dáme. Byli jsme lepším a nebezpečnějším týmem,“ podotkl Dušan Harazim. Po akci Ďurici a Pavla Zagola, dal Murin zpětnou přihrávku na Ondru Moravce a ten trefil domácím tři body. „Mohli jsme vyhrát daleko větším rozdílem. Šance jsme měli. Bohužel v koncovce jsme nebyli úspěšní. Za tři body jsme rádi,“ zakončil trenér Tatranu.

Jakubčovice nad Odrou – Vřesina 2:1 (1:1)

Branky: 24. Murin, 50. O. Moravec – 29. Tobola. Rozhodčí: Tomšík – Hrdina, Minich. ŽK: M. Zagol – Matula, Vojtek. Diváci: 150.

Jakubčovice: Buček – M. Pražák, Raszyk, Čavera, Sommer – O. Moravec (74. P. Sedláček), M. Zagol, Vavroš (59. K. Molnár), Murin (59. Schreier) – P. Zagol, Ďurica (74. Delin, 90. Petr). Trenér: Dušan Harazim.